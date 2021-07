L’inghilterra vola in finale con un rigore dubbio: applausi alla Danimarca (Di mercoledì 7 luglio 2021) L’inghilterra è la seconda finalista di Euro 2020: la squadra di Southgate supera al termine dei tempi supplementari un’ottima Danimarca L’inghilterra avrà il vantaggio di giocare in casa nella finale di domenica sera a ‘Wembley’ contro l’Italia. I ‘Tre Leoni’ devono ricorrere ai tempi supplementari ma alla fine risolvono il rompicapo Danimarca. I danesi lasciano Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 7 luglio 2021)è la seconda finalista di Euro 2020: la squadra di Southgate supera al termine dei tempi supplementari un’ottimaavrà il vantaggio di giocare in casa nelladi domenica sera a ‘Wembley’ contro l’Italia. I ‘Tre Leoni’ devono ricorrere ai tempi supplementari mafine risolvono il rompicapo. I danesi lasciano Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: L'Inghilterra vola in finale a Euro 2020. Finisce il sogno della Danimarca: 2-1 a Wembley - mulberrylstreet : “trionfo per l’inghilterra che vola dritta in finale per giocare contro l’italia” io in questo momento: - GazzettaDelSud : #Euro2020 Euro 2020, Kane scrive la storia. L'Inghilterra vola in finale con l'Italia: Danimarca ko 2-1 - sportface2016 : #EURO2020, l'#Inghilterra ribalta la #Danimarca e vola in finale per la prima volta nella sua storia.… - laregione : L'Inghilterra spezza il sogno della Danimarca e vola in finale -