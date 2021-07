John e Marilyn | La fragilità degli dei

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Giovanni Menicocci pone sotto una nuova e originale luce l’amore di due persone che hanno cambiato il mondo.F. Kennedy è stato appena eletto presidenteStati Uniti. Giovane e ambizioso, vuole dare una svolta alla politica della nazione: si avvicina al popolo, lotta per i diritti dei neri e si batte per il su Quotidianpost.

... e poi moriva Diana, ed Elton sceglieva di ricordarla in un modo che alla scemissima me men che venticinquenne sembrava solo pigro: cambiando due parole a una sua canzone su Monroe. L' ...Il brano originale, Candle in the wind , con musica del "Rocket Man" e testo di Bernie Taupin, risale al 1973; allora era Monroe il riferimento della canzone. Elton al funerale di Lady ...Tuttavia, presto lo scandaloso segreto viene a galla; John e Marilyn dovranno lottare per ciò cui tengono davvero, mentre il mito del presidente e dell'attrice si avvia a diventare leggenda. "Marilyn ...