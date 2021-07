Isabella Ricci | dopo UeD la notizia che tutti aspettavano | “Ci sono anche io”

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 7 luglio 2021)è la dama-rivelazione di questa ultima stagione di UeD. Subito definita la rivale di Gemma Galgani, ha subito conquistato, pubblico e presenti in studio. La dama ha fatto il suo ingresso nel parterre a febbraio 2021 e a stretto giro ha colpito tutto per la sua classe, eleganza eil suo modo di porsi. Non ha trovato l’amore, almeno per il momento, maha conosciuto meglio Biagio, Riccardo e Aldo Farella, che ha avuto una frequentazione proprio con la torinese più famosa del trono over con cui, hanno assicurato entrambe, in realtà non c’è alcuna ...