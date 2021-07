I franchi tiratori si preparano a impallinare Letta. E Renzi già esulta (Di mercoledì 7 luglio 2021) Ballano 40 voti. M5s in frantumi, le Autonomie tentennano e tra i dem c'è chi è pronto allo sgambetto: "Insensato il muro contro muro". Il leader di Iv: "Ce la facciamo anche stavolta" Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 7 luglio 2021) Ballano 40 voti. M5s in frantumi, le Autonomie tentennano e tra i dem c'è chi è pronto allo sgambetto: "Insensato il muro contro muro". Il leader di Iv: "Ce la facciamo anche stavolta"

fattoquotidiano : Ddl Zan, Cirinnà: “Coi voti di Renzi la legge passa”. E il renziano Faraone insiste: “Rischio è fare come coi 101 f… - MatteoRichetti : Excusatio non petita…. Ddl Zan, Alfieri (Pd): 'Renzi sbaglia a trattare con la Lega. Noi di Base riformista non sa… - Frank196018 : @DinoGiarrusso Se non fosse che dentro il pd ed il m5s...i franchi tiratori non mancano di certo. - BottaroRosella : RT @MatteoRichetti: Excusatio non petita…. Ddl Zan, Alfieri (Pd): 'Renzi sbaglia a trattare con la Lega. Noi di Base riformista non saremo… - lucacestola : @niku904 @fabiospes1 @MaCham91 @SalvoOlivo @CarloCalenda So che sembra fantascienza, ma se da un lato il voto segre… -