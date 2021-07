Borsa: Milano conferma rialzo (+0,45%) con Autogrill e Buzzi (Di mercoledì 7 luglio 2021) La Borsa di Milano conferma il rialzo dell'avvio con il Ftse Mib che guadagna lo 0,45% a 25.339 punti. Resta sotto la lente Autogrill che dopo lo strappo dell'apertura segna un +2,8%: Il gruppo ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 7 luglio 2021) Ladiildell'avvio con il Ftse Mib che guadagna lo 0,45% a 25.339 punti. Resta sotto la lenteche dopo lo strappo dell'apertura segna un +2,8%: Il gruppo ...

Advertising

italiaserait : Spread e Borsa di Milano e Europee: come sta andando il differenziale Bund-BTP oggi e i principali listini - ForexOnlineMeIt : Borsa: Europa parte bene, Milano +0,5% al traino di Buzzi (+3%) (RCO) - infoiteconomia : Borsa Milano si unisce a coro ribassi, Tenaris giù in balia dell’umore (ballerino) del petrolio - fisco24_info : Borsa: Milano conferma rialzo (+0,45%) con Autogrill e Buzzi: Deboli tutti i bancari tranne Mps, spread stabile a 1… - ansa_economia : Borsa: Milano chiude in calo con le banche, scivola Tim. In rialzo la farmaceutica.Stabile lo spread Btp-Bund a 101… -