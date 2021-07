Alessia Marcuzzi dopo l'addio a Mediaset: dove la vedremo? (Di mercoledì 7 luglio 2021) Da qualche giorno, ormai, sappiamo che Alessia Marcuzzi ha abbandonato Mediaset. dopo aver trascorso quasi tutta la sua carriera nella famiglia del Biscione, la Pinella ha deciso di prendere un po' le distanze. Un chiacchiericcio sempre più insistente la vede prossima al debutto in un'altra Rete: di cosa si tratta? Alessia Marcuzzi dopo l'addio a Mediaset Alessia Marcuzzi è nata in Mediaset. E' stata al timone di tantissimi programmi, alcuni datati e altri molti recenti: da Colpo di ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 7 luglio 2021) Da qualche giorno, ormai, sappiamo cheha abbandonatoaver trascorso quasi tutta la sua carriera nella famiglia del Biscione, la Pinella ha deciso di prendere un po' le distanze. Un chiacchiericcio sempre più insistente la vede prossima al debutto in un'altra Rete: di cosa si tratta?l'è nata in. E' stata al timone di tantissimi programmi, alcuni datati e altri molti recenti: da Colpo di ...

Advertising

trash_italiano : ?? Alessia Marcuzzi lascia Mediaset - CIAfra73 : Nuovi progetti in vista per Alessia Marcuzzi dopo l'addio a Mediaset? Le indiscrezioni! - GiuseppeporroIt : Alessia Marcuzzi lascia ufficialmente Mediaset: ecco quali i programmi ha rifiutato di condurre e dove potremmo riv… - StraNotizie : Alessia Marcuzzi: svelati i programmi Mediaset che ha rifiutato di condurre e dove la rivedremo - zazoomblog : “Ecco cosa fa”. Alessia Marcuzzi si scopre dopo l’addio da Mediaset. Cambio vita per la Pinella - #“Ecco #Alessia… -