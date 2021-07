Uomini e donne: Roberta Di Padua addio a Maria De Filippi? (Di martedì 6 luglio 2021) Decisione piuttosto drastica quella presa da Roberta Di Padua, che sembrerete aver deciso di non tornare a Uomini e donne di Maria De Filippi. Dopo la delusione con Ricardo Guarnieri, la bella dama di Cassino sembra non sentirsi pronta ad affrontare di nuovo quel contesto in cui ha vissuto momenti belli ma altri anche tanto dolorosi. A settembre rivedremo Roberta Di Padua a Uomini e donne? La bella Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 6 luglio 2021) Decisione piuttosto drastica quella presa daDi, che sembrerete aver deciso di non tornare adiDe. Dopo la delusione con Ricardo Guarnieri, la bella dama di Cassino sembra non sentirsi pronta ad affrontare di nuovo quel contesto in cui ha vissuto momenti belli ma altri anche tanto dolorosi. A settembre rivedremoDi? La bella Articolo completo: dal blog SoloDonna

