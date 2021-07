Traffico Roma del 06-07-2021 ore 13:30 (Di martedì 6 luglio 2021) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto Traffico in coda in uscita dalla capitale su via Appia Nuova tra il grande raccordo anulare l’aeroporto di Ciampino qualche appuntamento e segnalato poi nella zona sud del raccordo anulare in carreggiata esterna tra Laurentina e Ardeatina e a seguire tra Tuscolana e Roma sud congestionato e il Traffico invece su via Salaria via dei Prati Fiscali per difficoltà di immissione in tangenziale est dove ci sono code verso Trionfale a partire da Batteria Nomentana andiamo a San Giovanni rallentamenti per incidente sono segnalati su via Monza l’incrocio con via ... Leggi su romadailynews (Di martedì 6 luglio 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascoltoin coda in uscita dalla capitale su via Appia Nuova tra il grande raccordo anulare l’aeroporto di Ciampino qualche appuntamento e segnalato poi nella zona sud del raccordo anulare in carreggiata esterna tra Laurentina e Ardeatina e a seguire tra Tuscolana esud congestionato e ilinvece su via Salaria via dei Prati Fiscali per difficoltà di immissione in tangenziale est dove ci sono code verso Trionfale a partire da Batteria Nomentana andiamo a San Giovanni rallentamenti per incidente sono segnalati su via Monza l’incrocio con via ...

Advertising

JosephSayah16 : RT @LuceverdeRoma: ??? #Roma #cadutalberi - Via dei Prati Fiscali, Via Salaria ?????? Traffico rallentato > Viale Jonio ?????? Rallentamenti su… - Marialuisamean1 : RT @LuceverdeRoma: ??? #Roma #cadutalberi - Via dei Prati Fiscali, Via Salaria ?????? Traffico rallentato > Viale Jonio ?????? Rallentamenti su… - LuceverdeRoma : ??? #Roma #cadutalberi - Via dei Prati Fiscali, Via Salaria ?????? Traffico rallentato > Viale Jonio ?????? Rallentamen… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 06-07-2021 ore 13:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - LuceverdeRoma : ?? #Roma #traffico - Via Appia Nuova ?????? Rallentamenti tra GRA e Via di Fioranello > Fuori Roma #Luceverde #Lazio -