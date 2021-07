Temptation Island | Stefano e Claudia squalificati? Il rumor sulla terza puntata

(Di martedì 6 luglio 2021) Lunedì 12 Luglio andrà in onda ladi2021. I viaggi nei sentimenti delle coppie che hanno deciso di partecipare al programma proseguono con non pochi colpi di scena. Dopo il falò di confronto tra Tommaso e Valentina e la loro uscita di scena (poiché Tommaso ha tradito la sua fidanzata con la tentatrice Giulia Cerini), stando a quanto anticipato dal presentatore del programma, Filippo Bisciglia ladel docu-reality sarà ricca di emozioni. In modo particolare, anche nel video di anticipazioni che è stato trasmesso ieri sera, si è appreso che i ...

Advertising

INTJMultifandom : @distrettododici Io che non guardo Temptation Island e non capisco la commozione ?? - m_ralexa : RT @distrettododici: tommaso di temptation island nel 2013 buona serata anche a voi - habit28_haz_lou : RT @tomlinsoph_: 'ma colleghiamoci con Harry e Olivia, che oggi hanno fatto la loro prima esterna qui a temptation island' - 8OHEME : Recuperando la prima puntata di Temptation Island e mi chiedo che cazzo ci fanno insieme Manuela e Stefano??? - giulia_ceschi : Anticipazioni Temptation Island 12 luglio: un’altra coppia esce dal programma -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

La seconda puntata di2021 si è conclusa con il focus sulla coppia composta da Alessio e Natascia . In particolare, nel video visto da lui al falò dei fidanzati, lei fa delle confessioni che lo fanno ...Per chi non ricordasse il video di presentazione della coppia più discussa diformata da Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti , ve lo riproniamo comprese le dichiarazioni inziali. Valentina, 40 anni . Separata dal 2016. Vive a Roma con Tommaso da novembre ...Temptation Island è andato in onda ieri con la sua seconda puntata. Come la prima, anche lo scorso appuntamento è stato scoppiettante e ricco di colpi di scena inattesi. Protagonisti della serata, la ...Nel corso della seconda puntata di Temptation Island 9 si è assistito ad una dinamica mai successa nella storia del reality: una coppia, Tommaso e Valentina, è scoppiata (questo già era accaduto) per ...