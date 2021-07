Sebastien Ogier e il futuro | rally part-time e pista a Le Mans

(Di martedì 6 luglio 2021) Ia 360°: in edicola il 5 di ogni mese per 12 mesi all'anno a soli 5 euro. Seguici su Instagram, Facebook, Google News e YouTube. Il sette volte campione del mondo aveva inizialmente pianificato di lasciare il WRC alla fine della scorsa stagione, ma voleva tornare quest’anno per concludere una carriera stellare con una stagione sportiva meno colpita dalla pandemia di coronavirus. Ma ora che si parla di WRC ibride e di Yaris1 di nuova generazione nel 2022,L'articolo proviene da RS E OLTRE.

Le discussioni sono in corso, si apprende, e dagli esiti delle stesse dipenderà poi il numero di rally a cui prenderà partenel 2022.non abbandonerà il motorsport: 'Ho bisogno di ...Le discussioni sono in corso, si apprende, e dagli esiti delle stesse dipenderà poi il numero di rally a cui prenderà partenel 2022.non abbandonerà il motorsport: 'Ho bisogno di ...Ogier non correrà più tutto il Mondiale WRC a partire dal 2022. Lo ha confermato lo stesso pilota transalpino, che guarda non solo a fare qualche rally spot con una Yaris Rally1, ma anche alla 24 Ore ...Superata la metà dell'anno, siamo ormai prossimi a scoprire gli assetti della stagione 2022 del WRC. Non solo il calendario ufficiale, che dovrebbe uscire a breve, ma anche le formazioni della squadre ...