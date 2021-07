Rai | verso rinvio voto Camere su Cda M5s e non solochiede tempo

(Di martedì 6 luglio 2021) La decisione non è stata ancora formalizzata ma diverse fonti parlamentari confermano che ildelleper l'elezione dei 4 membri del Cda Rai di nomina parlamentare previsto per domani alle 9,...

Advertising

ironman160865 : RT @BottaOfficial: DENUNCE VERSO RAI SPERANZA FIGLIULO E POLITICI che utilizzano la locuzione 'CAMPAGNA DI IMMUNIZZAZIONE' Farabutti deli… - gatasch : RT @BottaOfficial: DENUNCE VERSO RAI SPERANZA FIGLIULO E POLITICI che utilizzano la locuzione 'CAMPAGNA DI IMMUNIZZAZIONE' Farabutti deli… - ErDuca79 : RT @BottaOfficial: DENUNCE VERSO RAI SPERANZA FIGLIULO E POLITICI che utilizzano la locuzione 'CAMPAGNA DI IMMUNIZZAZIONE' Farabutti deli… - fezcombo : RT @BottaOfficial: DENUNCE VERSO RAI SPERANZA FIGLIULO E POLITICI che utilizzano la locuzione 'CAMPAGNA DI IMMUNIZZAZIONE' Farabutti deli… - Martina95190659 : RT @BottaOfficial: DENUNCE VERSO RAI SPERANZA FIGLIULO E POLITICI che utilizzano la locuzione 'CAMPAGNA DI IMMUNIZZAZIONE' Farabutti deli… -

Ultime Notizie dalla rete : Rai verso

Rai Sport

... che l'aveva chiamata qualche mese fa per proporle un nuovo programma suUno. Oggi, Il ... L'ennesimo gesto d'amoreil suo pubblico ecoloro che ne hanno condiviso l'affetto, affinché il ...L'elezione va fatta a breve perchè non ci possiamo permettere unasenza Cda e senza guida in un momento come questo". 6 luglio 2021Diretta Tour de France 2021: Mark Cavendish vincitore della 6^ tappa Tours-Chateauroux su Philipsen e Bouhanni, la classifica generale non cambia.Barbara D’Urso perseguitata da uno stalker, e le minacce hanno assunto un rilievo troppo importante e preoccupante che non si può sottovalutare. Barbara D’Urso, il persecutore dice di essere suo figli ...