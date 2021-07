Nintendo Switch Modello OLED annunciato con data di uscita | prezzo e tutti i dettagli!

Leggi su eurogamer

(Di martedì 6 luglio 2021) Come sempre a sorpresaha, la prossima versione della console ibrida in arrivo quest'autunno ed esattamente l'8 ottobre.ha dimensioni simili a quelle di, ma include uno schermoda 7 pollici con colori intensi e un contrasto elevato. Il nuovodi console è dotato anche di uno stand regolabile più largo, per la modalità da tavolo, una nuova base con porta LAN per sessioni di gioco online stabili, 64 ...