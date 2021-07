Morata risponde a Chiesa A Wembley è 1-1 tra Italia e Spagna

(Di martedì 6 luglio 2021) AGI - Al quarto d'ora della ripresa si sblocca la prima semifinale di Euro 2020 tra. A segno Federicocon un tiro a giro sul palo lontano, una conclusione imparabile per il portiere delle furie rosse Unai Simon. Il centrocampista offensivo della Juventus è stato lesto a sfruttare un pallone vagante nell'area avversaria dopo un'incursione di Immobile. Nel secondo tempo laha avuto un paio di occasioni importanti con Dani Olmo e, soprattutto con Oyarzabal. Luis Enrique mette dentro anche Alvarotenuto inizialmente in panchina. Mancinimettendo ...

... dopo la conferma diper un altro anno in prestito, sul primo vero colpo di mercato. L'identikit, lo sappiamo,al nome di Manuel Locatelli. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ...A inviare un messaggio a Daniel sono l'allenatore Massimiliano Allegri, Alvaroe Carlo Pinsoglio.Ci siamo. A Wembley è tutto pronto per la sfida tra Italia e Spagna, che si giocano l’accesso alla finale dei Campionati europei. I tifosi cantano e ballano la canzone di Raffaella Carrà "A far ...80' - GOL! MORATA FIRMA IL PARI DELLA SPAGNA! E' una sfida tutta bianconera a Wembley! Gran palla filtrante di Dani Olmo per l'attaccante della Juventus che buca facilmente ...