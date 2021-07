M5s | Grillo | ' ricucire? Sì | no | non lo so | forse | può darsi'

(Di martedì 6 luglio 2021) Roma, 6 lug. (Adnkronos) - Proverà alo strappo? "Sì, no, non lo so,, può, sì! Sceglietevi una risposta". Lo ha detto Beppea Stasera Italia news, su Retequattro.

DaniloToninelli : Grillo e Conte sono la coppia migliore che la politica possa avere. Da una parte un visionario con i piedi ben pian… - MatteoRichetti : A reti unificate un megalomane che si autocita 7/800 volte che lancia un appello ultimatum a uno che da anni si fa… - Linkiesta : L’Avvocato del popolo si è perso tra i cavilli. Dalla scelta di andare allo scontro frontale con Renzi confidando… - divorex82 : RT @you_trend: ?? Sondaggio @swg_research per il @TgLa7 Gli elettori M5S sono in larga parte con Conte (72%), mentre appena il 7% si dice… - bizcommunityit : M5S, il sondaggio Swg mette paura a Beppe Grillo: Giuseppe Conte leader del MoVimento -

La rottura tra Giuseppe Conte e Beppeha scatenato il caos in casa pentastellato e Luigi Di ... Anche se oggi non sembra essere ilil suo primo pensiero? Denise Pipitone, ex pm Maria Angioni ...BEPPEPAGLIACCIO TRISTE PER EL PAIS: EL PAÍS, 'PORTA IL SUO PARTITO AL CAOS' - MADRID, 06 LUG - Il 'comico più influente degli ultimi decenni in Italia' adesso 'non fa più ridere' e ha invece l'aria di ...Roma, 6 lug. (Adnkronos) – Proverà a ricucire lo strappo? “Sì, no, non lo so, forse, può darsi, sì! Sceglietevi una risposta”. Lo ha detto Beppe Grillo a Stasera Italia news, su Retequattro.L'ex premier vuole gestire da solo i soldi "restituiti" dal 2018, il garante vuole affidarli a un comitato di saggi ...