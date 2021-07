Lo smart working aumenta il disagio mentale: lo studio inglese che affossa “la nuova normalità” (Di martedì 6 luglio 2021) Roma, 6 lug – Lo smart working? Un problema più che una risorsa. “Le persone che hanno lavorato da casa mentre vivevano da sole hanno riportato maggiori aumenti di disagio mentale rispetto ad altri lavoratori dall’inizio della pandemia”. E’ quanto rilevato nello studio della NatCen Social Research, la più grande organizzazione di ricerca sociale indipendente del Regno Unito. Lo studio ha coinvolto raggiunto 8675 persone interpellate prima della pandemia e nuovamente consultate a maggio, luglio e infine novembre 2020. smart working, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 6 luglio 2021) Roma, 6 lug – Lo? Un problema più che una risorsa. “Le persone che hanno lavorato da casa mentre vivevano da sole hanno riportato maggiori aumenti dirispetto ad altri lavoratori dall’inizio della pandemia”. E’ quanto rilevato nellodella NatCen Social Research, la più grande organizzazione di ricerca sociale indipendente del Regno Unito. Loha coinvolto raggiunto 8675 persone interpellate prima della pandemia emente consultate a maggio, luglio e infine novembre 2020., ...

