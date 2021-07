Inter, Agoumé pronto a giocarsi le sue carte: preparazione estiva decisiva (Di martedì 6 luglio 2021) Lucien Agoumé vuole rimanere all’Inter Rientrato dal prestito allo Spezia dove ha disputato l’ultimo campionato, Lucien Agoumé è ora all’Inter e si appresta a prendere parte al ritiro estivo agli ordini di Simone Inzaghi. Per la Gazzetta dello Sport, il centrocampista francese può ritagliarsi uno spazio importante nel nuovo corso nerazzurro. “Lucien Agoumé è una mezzala 19enne, tecnica e fisicata, che a Spezia ha solo fatto intravedere il potenziale. Al momento, c’è affollamento nel centrocampo nerazzurro, ma a Inzaghi manca l’opzione con quelle caratteristiche. Per lui l’esame del ritiro può aprire ... Leggi su intermagazine (Di martedì 6 luglio 2021) Lucienvuole rimanere all’Rientrato dal prestito allo Spezia dove ha disputato l’ultimo campionato, Lucienè ora all’e si appresta a prendere parte al ritiro estivo agli ordini di Simone Inzaghi. Per la Gazzetta dello Sport, il centrocampista francese può ritagliarsi uno spazio importante nel nuovo corso nerazzurro. “Lucienè una mezzala 19enne, tecnica e fisicata, che a Spezia ha solo fatto intravedere il potenziale. Al momento, c’è affollamento nel centrocampo nerazzurro, ma a Inzaghi manca l’opzione con quelle caratteristiche. Per lui l’esame del ritiro può aprire ...

Ultime Notizie dalla rete : Inter Agoumé Inter, Agoumé prova a stregare Inzaghi: Ausilio e Marotta hanno una certezza Spread the love L'Inter intravede in Lucien Agoume il potenziale da futuro campione. Il...

Inter, primo giorno per Inzaghi: da Salcedo a Esposito, ecco chi può restare Tra i giocatori che potrebbero restare a disposizione in vista della prossima stagione ci sono Agoumé e Salcedo, di ritorno da Spezia e Verona, potrebbero invece partire Esposito (piace al Sassuolo), ...

