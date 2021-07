Furia omicida si scaglia contro il suo cane: tragedia in spiaggia (Di martedì 6 luglio 2021) Un uomo ha commesso uno spaventoso crimine nei confronti di una bestia indifesa. I cittadini del posto sono allibiti. Praia a Mare, Cosenza (Pixabay)In questi giorni, purtroppo, è avvenuto un altro caso di violenza sugli animali. Ma stavolta, ciò che lascia basiti è anche il fatto che sia stato proprio il padrone stesso a ferire a morte il proprio cane. Teatro di questa orribile scena è stato, per l’appunto, Praia a mare, in provincia di Cosenza. Un uomo ha cominciato prima a rivolgere parole offensive ai passanti, senza un apparente motivo. Poi, ha deciso di portare di forza sulla spiaggia il cane che era di fianco a lui. Una volta ... Leggi su cityroma (Di martedì 6 luglio 2021) Un uomo ha commesso uno spaventoso crimine nei confronti di una bestia indifesa. I cittadini del posto sono allibiti. Praia a Mare, Cosenza (Pixabay)In questi giorni, purtroppo, è avvenuto un altro caso di violenza sugli animali. Ma stavolta, ciò che lascia basiti è anche il fatto che sia stato proprio il padrone stesso a ferire a morte il proprio. Teatro di questa orribile scena è stato, per l’appunto, Praia a mare, in provincia di Cosenza. Un uomo ha cominciato prima a rivolgere parole offensive ai passanti, senza un apparente motivo. Poi, ha deciso di portare di forza sullailche era di fianco a lui. Una volta ...

Advertising

zazoomblog : Furia omicida si scaglia contro il suo cane: tragedia in spiaggia - #Furia #omicida #scaglia #contro - hereisgiulia : RT @EleinProgress: L'arroganza con cui Italia Viva, partito microscopico, tiene per i C0glioni una nazione, facendo il bello e il cattivo t… - EleinProgress : L'arroganza con cui Italia Viva, partito microscopico, tiene per i C0glioni una nazione, facendo il bello e il catt… - homoeopathicus : Stamani la giornata è iniziata salvando questo scoiattolo dalla furia omicida del mio gatto. Non so come abbiamo fa… - DTethanos : Nel 2021 leggere ancora DeLight invece che de Ligt mi scatena la furia omicida -