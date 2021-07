Caso Pipitone, chiusa l’indagine sul pm Maria Angioni, cosa le accadrà? (Di martedì 6 luglio 2021) L’ex pm Maria Angioni, che recentemente è tornata con delle dichiarazioni sul Caso di Denise Pipitone, rischia il processo per false dichiarazioni al pm Maria Angioni è l’ex pm che in passato si è occupata della scomparsa di Denise Pipitone, avvenuta nel settembre 2004 a Mazara del Vallo. Solo poche settimane fa, la Angioni, oggi giudice del lavoro a Sassari, aveva rilasciato delle dichiarazioni sconvolgenti in diretta televisiva. In queste dichiarazioni la Angioni non solo ha dichiarato che Denise sarebbe viva e felice con una bambina, ma ... Leggi su 361magazine (Di martedì 6 luglio 2021) L’ex pm, che recentemente è tornata con delle dichiarazioni suldi Denise, rischia il processo per false dichiarazioni al pmè l’ex pm che in passato si è occupata della scomparsa di Denise, avvenuta nel settembre 2004 a Mazara del Vallo. Solo poche settimane fa, la, oggi giudice del lavoro a Sassari, aveva rilasciato delle dichiarazioni sconvolgenti in diretta televisiva. In queste dichiarazioni lanon solo ha dichiarato che Denise sarebbe viva e felice con una bambina, ma ...

