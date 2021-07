Campidoglio | confermato ai Municipi utilizzo fondi per ‘Dopo di Noi’

(Di martedì 6 luglio 2021) Roma – Il Dipartimento Politiche Sociali di Roma Capitale haail’ammontare dell’accredito già effettuato deiper il Dopo di Noi, con cui i progetti possono partire. La nota, inviata ieri alle Direzioni Socio Educative delle singole strutture territoriali, conferma inoltre l’accredito della seconda tranche disubito dopo la variazione di bilancio che deve approdare in Assemblea Capitolina. “Abbiamo contattato i singoliper confermare igià accreditati. I progetti possono partire e potranno essere portati avanti in continuità con l’arrivo della ...

