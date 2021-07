Calciomercato Milan – Ferrero: “Damsgaard va via solo ad una condizione” (Di martedì 6 luglio 2021) Le ultime notizie sul Calciomercato del Milan: Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha parlato del futuro di Mikkel Damsgaard Leggi su pianetamilan (Di martedì 6 luglio 2021) Le ultime notizie suldel: Massimo, presidente della Sampdoria, ha parlato del futuro di Mikkel

Advertising

Gazzetta_it : Milan-Tonali, accordo trovato: Sandro resta rossonero, ecco le cifre - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO FATTA PER IL RITORNO DI SANDRO TONALI AL MILAN Olzer al Brescia, nei prossimi giorni le firme… - carlolaudisa : Il #Milan chiude la maratona #Tonali. Al #Brescia altri 7 milioni più #Olzer e 3 milioni di bonus. Il giocatore si… - abdo_massa : RT @DiMarzio: #Milan, domani la firma di #Tonali - WtR3zCy4jaoo1ZF : RT @cmdotcom: #Milan, non solo Giroud: idea #KaioJorge a zero, il piano di Maldini -