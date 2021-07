Calciomercato Fiorentina, Pezzella ora è un enigma (Di martedì 6 luglio 2021) FIRENZE - In casa Fiorentina due pilastri della difesa sono accomunati da tempo dalle stesse previsioni di mercato. Nikola Milenkovic , e soprattutto German Pezzella , infatti, vengono dati come ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 6 luglio 2021) FIRENZE - In casadue pilastri della difesa sono accomunati da tempo dalle stesse previsioni di mercato. Nikola Milenkovic , e soprattutto German, infatti, vengono dati come ...

Advertising

SkySport : Fiorentina, addio a Ribery: contratto non rinnovato. In entrata piace Maggiore #SkySport #SkyCalciomercato #Ribery… - sportli26181512 : Calciomercato Fiorentina, Pezzella ora è un enigma: Il contratto del difensore, ora in Copa America con l'Argentina… - ReTwitStorm_ita : #Fiorentina, #Questione #Terzini: #Lirola e #Biraghi #Precari, chi #Gioca sulle fasce? - sportli26181512 : Fiorentina, questione terzini: Lirola e Biraghi precari, chi gioca sulle fasce?: Il Corriere Fiorentino analizza le… - violanews : Giorni caldi sull'asse #Fiorentina #Pescara -