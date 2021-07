A Matera si sperimenta la rete elettrica del futuro

Leggi su wired

(Di martedì 6 luglio 2021) Nasce aladel. La città dei sassi, simbolo di bellezza rurale e rinascita culturale, è stata scelta da E-Distribuzione per realizzare la nuova smart grid: un progetto da 27 milioni di euro che andrà avanti per 5 anni (2021-2025) e che prevede interventi su 9mila chilometri di linee, 31 impianti primari e 2.412 impianti secondari. A essere coinvolte saranno 129mila famiglie. “non resterà la sola: in Italia abbiamo l’obiettivo di rendere smart il 100% delle infrastrutture di. Rappresenta il punto di inizio di un percorso più ampio che interesserà nei ...