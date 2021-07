A Hong Kong i giganti tech minacciano fuga per legge privacy

Advertising

Agenzia_Ansa : La polizia di Hong Kong ha arrestato nove persone, tra cui sei studenti, con l'accusa di attività terroristiche per… - giuliapompili : Oggi, 24 anni fa, il Regno Unito riconsegnava alla Cina Hong Kong, con la promessa che sarebbe rimasta autonoma fin… - amnestyitalia : Amnesty International su #HongKong: “La legge sulla sicurezza nazionale ha causato un’emergenza dei diritti umani” - TommyBrain : Scenari:Facebook, Google e Twitter valutano di lasciare Hong Kong. Troppi rischi per la legge della Sicurezza Nazio… - IacobellisT : Scenari:Facebook, Google e Twitter valutano di lasciare Hong Kong. Troppi rischi per la legge della Sicurezza Nazio… -

Un gruppo industriale asiatico che include Google, Facebook e Twitter ha avvertito che le aziende tecnologiche potrebbero smettere di offrire i loro servizi ase il territorio procederà con l'approvazione di una nuova controversa legge sulla privacy. Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico Guardian, l'avvertimento è giunto in una ..., storicamente un crocevia (commerciale e culturale) tra Occidente e Oriente, è sempre più in mano alle autorità cinesi. L'imposizione della legge nazionale sulla sicurezza, oltre ad aver ...(ANSA) - ROMA, 06 LUG - Un gruppo industriale asiatico che include Google, Facebook e Twitter ha avvertito che le aziende tecnologiche potrebbero smettere di offrire i loro servizi a Hong Kong se il ...Didi è una società cinese. Il suo nome onomatopeico riprodurrebbe il suono (in mandarino) del clacson. Nome più che appropriato perché di auto a noleggio si tratta. È nata nel 2012 con il quartier gen ...