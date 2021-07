Youtube collabora con il governo per diffondere corretta informazione sui vaccini (Di lunedì 5 luglio 2021) L’iniziativa di Youtube per invitare le persone a vaccinarsi viene lanciata oggi a sostegno della campagna promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri “Riprendiamoci il gusto del futuro”. La piattaforma ha deciso di dare il suo contribuito per far sì che la giusta informazione sui vaccini arrivi ai più giovani anche in base ai numeri di Youtube. LEGGI ANCHE >>> Champions League femminile gratuita su Youtube grazie ad una partnership con DAZN L’invito di Youtube a vaccinarsi Per dare man forte all’azione del governo italiano, quindi, ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 5 luglio 2021) L’iniziativa diper invitare le persone a vaccinarsi viene lanciata oggi a sostegno della campagna promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri “Riprendiamoci il gusto del futuro”. La piattaforma ha deciso di dare il suo contribuito per far sì che la giustasuiarrivi ai più giovani anche in base ai numeri di. LEGGI ANCHE >>> Champions League femminile gratuita sugrazie ad una partnership con DAZN L’invito dia vaccinarsi Per dare man forte all’azione delitaliano, quindi, ...

