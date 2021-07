Wimbledon 2021 | Lorenzo Sonego ci prova ma si arrende in tre set a Roger Federer

(Di lunedì 5 luglio 2021) Non riesce l’impresa a. Il sogno di avere due giocatori azzurri ai quarti di finale disi infrange su unche più mette minuti nelle gambe e più sembra essere fresco: il 7-5 6-4 6-2 in due ore e un quarto testimonia l’ottimo livello dello svizzero, che ha subito tolto dal match il fattore emotivo in favore didopo il primo set e, dopo un inizio così e così con il dritto, è salito di tono anche con quel colpo, confermando di essere imbattibile negli ottavi dello Slam londinese. Il campione elvetico scopre subito le carte. Appena può ...

BERRETTINI - AUGER - ALIASSIME, QUARTI: PROGRAMMA MERCOLEDI' 7 LUGLIO Matteo Berrettini (ITA) (7) - Felix Auger - Aliassime (CAN) (16) BERRETTINI - AUGER - ALIASSIME, QUARTI...LONDRA (INGHILTERRA) - Si chiude agli ottavi di finale il cammino di Lorenzo Sonego a. Il tennista italiano è stato sconfitto in tre set da Federer con il risultato di 7 - 5, 6 - 4, 6 - ...LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Angelique Kerber e' nei quarti di finale del singolare femminile di Wimbledon, terzo slam stagionale in corso sull'erba londinese. Negli ottavi la tennista tedesca, ...LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Sara' Felix Auger-Aliassime l'avversario di Matteo Berrettini nei quarti di finale di Wimbledon, terzo Slam del 2021 in corso sui campi in erba dell'All England Club ...