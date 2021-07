(Di lunedì 5 luglio 2021)continua la sua espansione nel mondo cripto con assunzioni e movimenti strategici per rafforzare i dipartimenti, costruendo il suo dream team con nomi di peso nell’universo tech. Lo ha raccontato su Twitter il capo del dipartimento cripto Cuy Sheffield, che ha spiegato mossa per mossa i nuovi acquisti. Questo mese il gigante dei pagamenti ha assunto due nuove figure chiave. Catherine Carle, che si concentrerà sull’impatto sociale delle cripto, studiando comepotrà mettersi in gioco per migliorare l’accesso a soggetti e comunità scarsamente serviti. A capo del team di crypto strategy per i mercati emergenti arriva invece ...

fisco24_info : Visa punta forte sulle valute digitali nazionali: Nuove figure professionali per la joint venture che vanno a raffo…

'si impegna a fare tutto il possibile per promuovere l'innovazione e responsabilizzare i consumatori a sostegno degli obiettivi dell'open banking in Europa', ha affermato l'amministratore ...Visa punta alla medaglia d'oro: Gregorio Paltrinieri e Bebe Vio tra gli atleti che faranno parte della rosa per Tokyo 2020 Mancano meno di 30 giorni alla cerimonia d'apertura di Tokyo 2020 e Visa ha ...Il colosso delle carte di credito ha acquisito per 1,8 miliardi di euro Tink, startup specializzata nell'open banking ...