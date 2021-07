Università: a Genova 'Graduation day' per i laureati online (Di lunedì 5 luglio 2021) "Ero quasi più emozionata oggi che il giorno della laurea online. Sono stati molti bravi a regalarci questa possibilità, finalmente, di sorridere insieme": Valentina, laureata il 31 marzo 2020 in ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 5 luglio 2021) "Ero quasi più emozionata oggi che il giorno della laurea. Sono stati molti bravi a regalarci questa possibilità, finalmente, di sorridere insieme": Valentina, laureata il 31 marzo 2020 in ...

Ultime Notizie dalla rete : Università Genova Università: a Genova 'Graduation day' per i laureati online ... spiega molto bene lo stato d'animo dei neo laureati in Scienze Politiche che si sono ritrovati nell'Aula Magna dell'Albergo dei Poveri di Genova per partecipare a 'Lauree in Aula', una giornata ...

La Tac compie 50 anni, e bisogna ringraziare la musica dei Beatles È doveroso ricordare un italiano precursore della Tac: Alessandro Vallebona , professore ordinario di Radiologia all'Università di Genova, che già nel 1930 pose le basi della moderna diagnostica. Il ...

Il Secolo XIX