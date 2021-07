Ultime Notizie Roma del 05-07-2021 ore 19:10 (Di lunedì 5 luglio 2021) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio è morta a Raffaella che aveva 78 anni l’ho annunciato Sergio Japino Raffaele ci ha lasciati è andato in un mondo migliore dove la sua umanità la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre ha scritto il regista e coreografa unendosi al dolore gli adorati nipoti Federica e Matteo di Barbara Paola e Claudia Boncompagni degli amici di una vita e dei collaboratori più stretti sua Santità Papa Francesco in buone condizioni generali vigile in respiro spontaneo l’intervento chirurgico per la stenosi diverticolare effettuato nella serata di ieri ha ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 5 luglio 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio è morta a Raffaella che aveva 78 anni l’ho annunciato Sergio Japino Raffaele ci ha lasciati è andato in un mondo migliore dove la sua umanità la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre ha scritto il regista e coreografa unendosi al dolore gli adorati nipoti Federica e Matteo di Barbara Paola e Claudia Boncompagni degli amici di una vita e dei collaboratori più stretti sua Santità Papa Francesco in buone condizioni generali vigile in respiro spontaneo l’intervento chirurgico per la stenosi diverticolare effettuato nella serata di ieri ha ...

Advertising

fanpage : Un'ottima notizia. - Agenzia_Ansa : Dei 31 decessi, 10 in Campania e 4 in Toscana si riferiscono a periodi pregressi. In totale su 31 decessi in tutta… - Corriere : ?? Il bollettino di mezzogiorno: «È in buone condizioni generali, vigile e in respiro spontaneo» - nastisson : RT @sole24ore: Coronavirus, ultimi dati. In Italia 480 nuovi casi e 31 vittime, tasso di positività a 0,64% - sole24ore : Coronavirus, ultimi dati. In Italia 480 nuovi casi e 31 vittime, tasso di positività a 0,64% -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Covid, dal Sudamerica la variante Lambda: 'Un mix di mutazioni'. Primi casi anche in Italia non bastassero la variante inglese o variante alpha (già predominante in Italia), quella sudafricana, brasiliana o indiana, ora conosciuta come , o la più recente variante Epsilon , spunta un'altra ...

Covid Emilia Romagna oggi, 58 contagi: bollettino 5 luglio I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 6.195 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dello 0,9%. L'età media dei nuovi ...

Coronavirus, ultime notizie. Studio israeliano: vaccino Pfizer efficace al 64% contro Delta Il Sole 24 ORE Porsche e costruttore croato Rimac creano Jv Bugatti Rimac Porsche e Rimac Automobili - l'azienda croata pioniera nelle tecnologie elettriche, sia come fornitore di tecnologia che come produttore di hypercar elettriche - hanno finalizzato i piani per stabilir ...

Borsa: Milano chiude in rialzo, Ftse Mib +0,6% MILANO, 05 LUG - La Borsa di Milano chiude in rialzo spinta dagli acquisti sulle banche e in particolare con gli occhi puntati su Mediobanca. Il Ftse Mib, l'indice di riferimento delle maggiori 40 soc ...

non bastassero la variante inglese o variante alpha (già predominante in Italia), quella sudafricana, brasiliana o indiana, ora conosciuta come , o la più recente variante Epsilon , spunta un'altra ...I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 6.195 tamponi eseguiti nelle24 ore. La percentuale dei positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dello 0,9%. L'età media dei nuovi ...Porsche e Rimac Automobili - l'azienda croata pioniera nelle tecnologie elettriche, sia come fornitore di tecnologia che come produttore di hypercar elettriche - hanno finalizzato i piani per stabilir ...MILANO, 05 LUG - La Borsa di Milano chiude in rialzo spinta dagli acquisti sulle banche e in particolare con gli occhi puntati su Mediobanca. Il Ftse Mib, l'indice di riferimento delle maggiori 40 soc ...