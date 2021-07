Ransomware discount | quando il Cyber Crime è per tutti

Leggi su panorama

(Di lunedì 5 luglio 2021) Non è difficile affermare come ilsia la minacciaprincipale per ogni tipo di organizzazione – pubblica e privata - al momento. Il trend di continua crescita che abbiamo osservato almeno nell'ultimo quinquennio è sicuramente stato impressionante e non sono mancati i casi da prima pagina che hanno visto protagonista questo tipo di malware. Da minaccia padroneggiata da pochi, il fenomeno si è trasformato in un vero e proprio mercato a sé stante, con programmi di affiliazione, profit sharing e campagne marketing… Quindi potrebbe sembrare che notizie che ci raccontano della chiusura di gruppi dediti a questa pratica siano da accogliere con ...