Petrolio: Brent oltre quota 76 dollari in attesa Opec+ (Di lunedì 5 luglio 2021) Avvio di settima con le quotazioni del Petrolio che restano intonate al rialzo in attesa del nuovo incontro oggi dei paesi dell'Opec+ dopo il nulla di fatto di venerdì. Il greggio Wti resta sopra ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 5 luglio 2021) Avvio di settima con lezioni delche restano intonate al rialzo indel nuovo incontro oggi dei paesi dell'dopo il nulla di fatto di venerdì. Il greggio Wti resta sopra ...

Ultime Notizie dalla rete : Petrolio Brent Petrolio: Brent oltre quota 76 dollari in attesa Opec+ Avvio di settima con le quotazioni del petrolio che restano intonate al rialzo in attesa del nuovo incontro oggi dei paesi dell'OPec+ dopo ...21 dollari al barile; il Brent è sopra i 76 a 76,21 dollari ...

Opec+ torna a riunirsi per patteggiare aumento produttivo Frattanto il petrolio è praticamente ingessato e scambia al di sopra dei 75 dollari. Il Light Crude statunitense stamattina tratta quasi invariato a 75,18 dollari, mentre il Brent del Mare del Nord ...

Petrolio: Brent oltre quota 76 dollari in attesa Opec+ - Economia ANSA Nuova Europa Petrolio: Brent oltre quota 76 dollari in attesa Opec+ Avvio di settima con le quotazioni del petrolio che restano intonate al rialzo in attesa del nuovo incontro oggi dei paesi dell'OPec+ dopo il nulla di fatto di venerdì. (ANSA) ...

Wall Street: futures cauti in attesa dato lavoro Usa, tassi Treasuries in calo, focus su oro, petrolio, forex Futures Usa poco mossi in attesa del report occupazionale Usa di giugno, che sarà reso noto alle 14.30 ora italiana. Oltre che alla creazione di nuovi posti di lavoro, gli investitori guarderanno sopr ...

