Insigne e il suo futuro a Napoli | parla Aurelio De Laurentiis

Leggi su zon

(Di lunedì 5 luglio 2021) Ildi, in scadenza cola giugno 2020, è incerto. Ad esprimersi sul tema è stato De, con parole forti Ildicontinua a farre in casa. Il talento azzurro è tra i protagonisti di Euro2020 con la Nazionale di Mancini, autore dello splendido goal che ha contribuito ad assicurare il pass per la semifinale della competizione. Intanto a, però, non sidi lui solo per quanto di buono sta facendo vedere in campo con la maglia azzurra del tricolore. Tema ...