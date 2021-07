Imen Jane: Palermo, la polemica e le scuse. Ma gli utenti non perdonano (Di lunedì 5 luglio 2021) Nuovo autogol per Imen Jane, fondatrice e partner di Will Ita e content influencer da oltre 300 mila followers, diventata famosa sui social per le sue opinioni su attualità, politica ed economica spiegate con un linguaggio accessibile a tutti. Proprio in qualità di “voce influente e comunicatrice”, Jane ha preso parte ad un’iniziativa ambientalista a … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 5 luglio 2021) Nuovo autogol per, fondatrice e partner di Will Ita e content influencer da oltre 300 mila followers, diventata famosa sui social per le sue opinioni su attualità, politica ed economica spiegate con un linguaggio accessibile a tutti. Proprio in qualità di “voce influente e comunicatrice”,ha preso parte ad un’iniziativa ambientalista a … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

FranAltomare : Imen Jane che consiglia di studiare. Niente, fa già ridere così. - Davide : Erano anni che non vedevo un personaggio così vanziniano come l’amica di Imen Jane a Palermo - HuffPostItalia : Imen Jane, mega scivolone nonostante le Roger Vivier - ChiaraStaffolan : @annalisatrasat2 @zuperdani Aggiungo che, al contrario di Imen Jane, io una laurea in economia ce l'ho. E talvolta… - RE1NADELAMUERTE : c'è una frase di Arthur Schopenhauer che dice: “l'ignoranza degrada l'essere umano solo quando si trova associata c… -

Ultime Notizie dalla rete : Imen Jane Fedez difende Chiara Ferragni sul caso Imen Jane dopo l'attacco di una hater: 'Stron*ata immensa' In un tweet e in una serie di stories pubblicate su Instagram Fedez difende Chiara Ferragni dall'attacco di una hater. In queste ore sta esplodendo il caso di Imen Jane e Francesca Mapelli . La prima, un'influencer e imprenditrice, ha pubblicato delle stories in cui mostra l'amica e collega Francesca Mapelli a Palermo in atteggiamenti provocatori nei ...

Imen Jane e la laurea in Economia che non ha mai preso: la bugia imbarazzante Imen Jane ha una laurea in Economia? Le cose non sono come sembrano? Imen Jane non è nuova alle polemiche sul web; l'influencer attualmente si trova in un grosso polverone mediatico a causa di alcune ...

Imen Jane, dietro il siparietto con la lavoratrice di Palermo c’è un sottotesto importante Il Fatto Quotidiano Imen Jane, mega scivolone nonostante le Roger Vivier Bufera da ieri mattina su Imen Jane e l’amica Francesca Mapelli, due influencer che si occupano di cultura, economia e impresa, spesso con attenzione particolare ai giovani e alle donne.Nei ...

Imen Jane si scusa su Instagram dopo la bufera sulla frase della commessa L'influencer 26enne Imen Jane torna al centro di una bufera di polemiche dopo una storia Instagram in cui critica la commessa di un negozio.

