Il top sensuale che diventa anche elegantissimo

Leggi su iodonna

(Di lunedì 5 luglio 2021) Tagli studiati, naturalmente sexy. Il top della primavera estate 2021 è cut-out, con aperture e oblò che esaltano il corpo con femminilità. Da indossare di giorno e di sera come dettano le sfilate primavera estate 2021, per scoprirsi sì, ma con stile. Il top cut-out sulla passerella di Chloé PE21. Leggi› Il look del giorno, con il top corsetto per una serata glam Dove l’abbiamo visto La tendenza ha iniziato a spopolare con abiti a schiena scoperta, lacci e altri stratagemmi atti a mostrare quanto basta. Ma in questa stagione 2021 il capo cut-out sulla cresta ...