(Di lunedì 5 luglio 2021) AGI - "Sua SantitàFrancesco è in buone condizioni generali, vigile e in respiro spontaneo. L'intervento chirurgico per la stenosi diverticolare effettuato nella serata del 4 luglio ha comportato una emicolectomia sinistra ed ha avuto una durata di circa 3 ore. Si prevede una degenza di circa 7 giorni salvo complicazioni". Lo ha dichiarato il direttore della Sala Stampa vaticana, Matteo Bruni.

Advertising

infoitinterno : Papa Francesco, l’ultimo bollettino: intervento di 3 ore, sta bene - _DAGOSPIA_ : 'PAPA FRANCESCO STA BENE' - IL DIRETTORE DELLA SALA STAMPA VATICANA BRUNI: LA DEGENZA SARA'..… - sulsitodisimone : Il Papa sta bene e tra una settimana sarà dimesso - SaverioCuppari : RT @rtl1025: ?? #Papa Francesco è vigile e respira autonomamente. Il Santo Padre ha subito un intervento di circa tre ore per una stenosi di… - CiaoKarol : Come sta Papa Francesco dopo l’operazione al Gemelli? Ecco il nuovo bollettino -

Ultime Notizie dalla rete : Papa sta

Playmaker della Virtus Bologna, è stato tra i protagonisti dello scudetto evelocemente trovando anche una dimensione offensiva dopo essere a lungo stato etichettato come uno 'specialista' ...Ho sentito questa mattina il cardinale vicario Angelo De Donatis e mi ha detto che ilbene". "La comunita diocesana di Roma e vicina al nostro vescovoFrancesco " si legge in un ...Nel 1944 Hitler aveva affidato a Speer la costruzione di un Pantheon che avrebbe dovuto accogliere le ossa di grandi personaggi e fra questi Dante. Ma don Mesini le salvò nascondendole in casa ...Papa Francesco, come sta dopo l'intervento al colon: avanti con riforme e viaggi, lo sguardo è verso il futuro. L'appartamento al Gemelli. C'è anche una cappellina, per le preghiere e le eventuali cel ...