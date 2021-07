Facebook | il mistero dell’algoritmo-censura

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 5 luglio 2021) 00:00 Il Daily Mail ormai dice di considerare il Covid come un’influenza, insomma modello Singapore. Ma noi parliamo di vaccinazione obbligatoria per gli studenti. 02:28 Il generale Buffet contro i ritardi delle regioni. Poi il Quotidiano Nazionale scopra che il tema è Astrazeneca con le sue dosi che non si prende più nessuno. Ma qui la colpa di chi è? 05:40 Ddl Zan, tensioni nel centrosinistra con i renziani che non lo voteranno. 07:43 Parola ai commensali. 08:32 Carlo Lottieri insiste sulladi… 09:30 Operato Papa Francesco: tutto bene, dicono. Mentre Repubblica sottolinea la solita retorica pauperista… 10:30 Conte vs Grillo, due ...