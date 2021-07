Eurozona | PMI Composito giugno ai massimi da 15 anni

(Di lunedì 5 luglio 2021) (Teleborsa) – L’economia dell’si confermava in crescita ae fa registrare la più rapida espansione in 15, sostenuta dall’impennata dei livelli di produzione sia nel settore manifatturiero che nel terziario. Oltre ad essere il quarto mese consecutivo in cui l’indicesi posiziona su un valore superiore alla soglia di non cambiamento di 50 punti, quello diè il più alto valore raggiunto da2006. Al’indice dei direttori d’acquisto delle attività terziarie nella Zona Euro si è attestato a 58,3 punti dai 55,2 precedenti, e ...

L'economia dell'si confermava in crescita a giugno e fa registrare la più rapida espansione in 15 anni , ... Nello stesso periodo ilComposite viene indicato in aumento a 59,5 punti da 57,1 ...L'Indice IHS Markit® dell'Attività Terziaria dell'di giugno è rimasto comodamente al di sopra della soglia di non cambiamento di 50,0, toccando il valore più alto da luglio 2007. Dopo aver conteggiato i ...(Teleborsa) - L'economia dell'Eurozona si confermava in crescita a giugno e fa registrare la più rapida espansione in 15 anni, sostenuta dall'impennata dei livelli di produzione sia nel ...Nella settimana della BCE e delle banche centrali in genere, il cambio EUR/USD parte ancora in lieve calo, a 1,1857, intorno alla prima soglia di supporto.