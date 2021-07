Covid: zero contagi a Brescia, nessun decesso in Lombardia (Di lunedì 5 luglio 2021) nessun decesso in Lombardia a causa del Covid - 19 e, soprattutto, zero contagi a Brescia che, con Bergamo, è stata la provincia più duramente colpita dalla pandemia. Continuano a diminuire i ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 5 luglio 2021)ina causa del- 19 e, soprattutto,che, con Bergamo, è stata la provincia più duramente colpita dalla pandemia. Continuano a diminuire i ...

Advertising

Corriere : Covid, zero morti in Lombardia oggi. Moratti: possiamo guardare al futuro con speranza - MediasetTgcom24 : Lombardia, oggi zero decessi: non accadeva da ottobre #covid - ES1670 : RT @ilriformista: Il 54enne, non sottoposto a tampone, fu ricoverato tre settimane prima che esplodesse il maxi focolaio in Val Seriana ht… - banzaisolaro : RT @ilriformista: Il 54enne, non sottoposto a tampone, fu ricoverato tre settimane prima che esplodesse il maxi focolaio in Val Seriana ht… - CorriereQ : Covid: zero contagi a Brescia, nessun decesso in Lombardia -