Advertising

Corriere : Primi effetti dello sblocco dei licenziamenti: in Brianza in 52 lasciati a casa con una mail - villafi : RT @AntonellaColoru: #Ceriano Laghetto Inizia il presidio degli operai della #GianettiRuote contro il licenziamento collettivo di 158 lavor… - ilNotiziarioInd : Ceriano, presidio alla Gianetti, solidarietà anche da Solaro, Cogliate, Misinto e Lazzate - marino29b : RT @AntonellaColoru: #Ceriano Laghetto Inizia il presidio degli operai della #GianettiRuote contro il licenziamento collettivo di 158 lavor… - cesarebrogi1 : RT @AntonellaColoru: #Ceriano Laghetto Inizia il presidio degli operai della #GianettiRuote contro il licenziamento collettivo di 158 lavor… -

Ultime Notizie dalla rete : Ceriano presidio

Il Notiziario

Pietro Occhiuto , segretario Fiom Cgil Brianza, ha annunciato ildavanti alla fabbrica: '... ha scritto su Facebook il sindaco diLaghetto Roberto Crippa . Lo stabilimento della ...Laghetto (Monza) -a oltranza alla Gianetti. Operai e sindacati non lasceranno più la fabbrica, ieri hanno montato le tende davanti ai cancelli in via Stabilimenti: "Difenderemo i ..."Una notizia arrivata a ciel sereno mentre i lavoratori avevano appena terminato il lavoro straordinario del sabato" spiegano dalla Fiom Cgil Brianza. Fuori dai cancelli è iniziato il presidio dei dip ...CERIANO LAGHETTO – “Una procedura non accettabile, recapitare una lettera di licenziamento a 152 persone, uomini e donne in questo modo, senza preavviso e senza rispetto delle ...