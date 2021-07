Vieira allenerà il Crystal Palace in Inghilterra (Di domenica 4 luglio 2021) Il Crystal Palace ha ingaggiato un nuovo allenatore al posto di Roy Hodgson. Si tratta di Patrick Vieira, ex centrocampista di Milan, Juve e Inter, ex tecnico del Nizza, che era stato anche accostato ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 4 luglio 2021) Ilha ingaggiato un nuovo allenatore al posto di Roy Hodgson. Si tratta di Patrick, ex centrocampista di Milan, Juve e Inter, ex tecnico del Nizza, che era stato anche accostato ...

