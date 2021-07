Ungheria: Malan, 'governo spieghi condanna a Orban e non a Paesi a favore utero in affitto (2) (Di domenica 4 luglio 2021) (Adnkronos) - Malan a questo proposito sottolinea che "il diritto-dovere dei genitori di educare i figli è incluso nella Costituzione italiana" e "la Dichiarazione universale dei diritti umani all'articolo 26, comma 3, prevede che 'i genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli'". Inoltre, sostiene ancora l'esponente azzurro, "la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali afferma all'articolo 2 che 'ogni persona ha il diritto di andare a scuola. Questo diritto è fondamentale per l'esercizio degli altri diritti umani, e per la libertà e l'indipendenza di ogni persona. Lo ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 luglio 2021) (Adnkronos) -a questo proposito sottolinea che "il diritto-dovere dei genitori di educare i figli è incluso nella Costituzione italiana" e "la Dichiarazione universale dei diritti umani all'articolo 26, comma 3, prevede che 'i genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli'". Inoltre, sostiene ancora l'esponente azzurro, "la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali afferma all'articolo 2 che 'ogni persona ha il diritto di andare a scuola. Questo diritto è fondamentale per l'esercizio degli altri diritti umani, e per la libertà e l'indipendenza di ogni persona. Lo ...

