Siviglia, Vlahovic è sul taccuino di tutti, Monchi lo tenta (Di domenica 4 luglio 2021) La Fiorentina sa bene di avere in casa un vero e proprio gioiello. Un tesoro da non disperdere a tutti i costi. L’oro in casa viola corrisponde al profilo di Dusan Vlahovic. Rocco Commisso ha dichiarato più volte di volerlo mettere al centro del progetto gigliato. Il nuovo allenatore della Fiorentina sarà sicuramente della stessa idea. Sappiamo bene come il gioco di Vincenzo Italiano esalti la punta centrale. N’zola, ma anche Roberto Piccoli, nell’ultima Serie A hanno fatto un figurone grazie al tecnico italo-tedesco, il quale li ha valorizzati. Ora Italiano vorrebbe poter lavorare Dusan Vlahovic. Vedremo se questo sarà possibile, ... Leggi su rompipallone (Di domenica 4 luglio 2021) La Fiorentina sa bene di avere in casa un vero e proprio gioiello. Un tesoro da non disperdere ai costi. L’oro in casa viola corrisponde al profilo di Dusan. Rocco Commisso ha dichiarato più volte di volerlo mettere al centro del progetto gigliato. Il nuovo allenatore della Fiorentina sarà sicuramente della stessa idea. Sappiamo bene come il gioco di Vincenzo Italiano esalti la punta centrale. N’zola, ma anche Roberto Piccoli, nell’ultima Serie A hanno fatto un figurone grazie al tecnico italo-tedesco, il quale li ha valorizzati. Ora Italiano vorrebbe poter lavorare Dusan. Vedremo se questo sarà possibile, ...

Advertising

violanews : #Siviglia e Monchi pazzi di #Vlahovic, ma ad oggi non si muove da Firenze #Fiorentina - Fiorentinanews : Il #Siviglia si aggiunge alle pretendenti per #Vlahovic ma per #Monchi la richiesta della #Fiorentina è fuori merca… -