LIVE Tour de France 2021 in DIRETTA: vince O’Connor, Pogacar stacca tutti. 2° Cattaneo, 3° Colbrelli (Di domenica 4 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE Tour DE France 2021 LA CRONACA DELLA TAPPA DI OGGI: 2° Cattaneo, 3° Colbrelli 18.00 Sono trascorsi 21 minuti e Nibali non ha ancora tagliato il traguardo. Non buoni segnali verso Tokyo, tutt’altro. 17.55 Siamo in attesa dell’arrivo di vincenzo Nibali, che anche oggi ha vissuto una giornata difficile. 17.53 Gran balzo in avanti anche di Mattia Cattaneo, da 19° a 12°! L’Italia può sperare in una top10 insperata alla vigilia, come con Damiano Caruso nel 2020. La buona notizia per ... Leggi su oasport (Di domenica 4 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALEDELA CRONACA DELLA TAPPA DI OGGI: 2°, 3°18.00 Sono trascorsi 21 minuti e Nibali non ha ancora tagliato il traguardo. Non buoni segnali verso Tokyo, tutt’altro. 17.55 Siamo in attesa dell’arrivo dinzo Nibali, che anche oggi ha vissuto una giornata difficile. 17.53 Gran balzo in avanti anche di Mattia, da 19° a 12°! L’Italia può sperare in una top10 insperata alla vigilia, come con Damiano Caruso nel 2020. La buona notizia per ...

