Italia | Montella | “Noi più rapidi ed efficaci della Spagna”

"La Spagna è squadra dal ritmo lento: noi più efficaci, rapidi e solidi. Ci aspetta una gara diversa da quelle viste finora dove gli avversari si sono difesi". Con queste parole, rilasciate a La Gazzetta dello Sport, Vincenzo Montella ha commentato la partita tra Italia e Spagna, valida per la prima semifinale di Euro 2020 in programma martedì 6 luglio alle ore 21.

