Ddl Zan, la strada è in salita. M5S puzecchia Iv, che propone: stop propagande social su muscoli e like (Di domenica 4 luglio 2021) M5S teme gli inserimenti di Italia Viva « Gli emendamenti presentati da Italia Viva al ddl Zan suonano come un tentativo di affossare la legge . Pensare infatti di eliminare i termini 'orientamento sessualè... Leggi su feedpress.me (Di domenica 4 luglio 2021) M5S teme gli inserimenti di Italia Viva « Gli emendamenti presentati da Italia Viva al ddl Zan suonano come un tentativo di affossare la legge . Pensare infatti di eliminare i termini 'orientamento sessualè...

Advertising

petergomezblog : Napoli Pride, Francesca Pascale: “Ddl Zan? C’è una destra cieca, ipocrita e bigotta che non sa ascoltare, è lontana… - MonicaCirinna : Ottima ricostruzione di @Dario_Accolla per @gaypostit sulle reazioni alle modifiche al #DdlZan proposte da… - SirDistruggere : I renziani ora vogliono togliere l'identità di genere dal DDL Zan, anche se questo significherà far sprofondare la… - elvise1657 : RT @HuffPostItalia: 'Basta propaganda, muscoli e like sul ddl Zan, che non passerà mai così com'è' - kris3m : RT @IlPrimatoN: Che fare se le aggressioni contro i gay sono troppo poche? Semplice: basta inventarsele #DdlZan -