Covid | 808 nuovi casi e 12 decessi in 24 ore

(Di domenica 4 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Iin Italia secondo i dati forniti dal Ministero della Salute sono 808, che a fronte di 141.640 tamponi processati portano il tasso di positività allo 0,57%. Calano i, 12 (a fronte dei 22 di ieri). I guariti sono 1.706 mentre per gli attualmente positivi si registra una flessione di -912 per un totale di 44.664.Intanto non si ferma il costante alleggerimento della pressione sugli ospedali. I ricoverati con sintomi oggi 1.364, 30 in meno rispetto a ieri, 197 invece i degenti ospiti delle terapie intensive, con 7ingressi. In isolamento domiciliare ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid 808

