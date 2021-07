Calciomercato Serie C, Potenza: riscattato Romero dal Bari (Di domenica 4 luglio 2021) Potenza - Attraverso i propri canali ufficiali, il Potenza ha reso noto "di aver riscattato dalla società SSC Bari le prestazioni del calciatore Niccolò Romero . Romero, arrivato a Potenza durante la ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 4 luglio 2021)- Attraverso i propri canali ufficiali, ilha reso noto "di averdalla società SSCle prestazioni del calciatore Niccolò, arrivato adurante la ...

Advertising

Gazzetta_it : Milan, Tonali ha accettato la riduzione di stipendio: sarà ancora rossonero #calciomercato - lazio121 : Lazio in agguato! Secondo Il Corriere di Bologna, i rossoblu avrebbero deciso di aprire alla cessione di #Orsolini … - sportli26181512 : Calciomercato Serie C, Potenza: riscattato Romero dal Bari: L'attaccante classe 1992 è rossoblù a titolo definitivo… - ForzaLazio__ : Lazio in agguato! Secondo Il Corriere di Bologna, i rossoblu avrebbero deciso di aprire alla cessione di #Orsolini … - SanMarino_RTV : #Calciomercato | Alfio Pelliccioni: 'Vogliamo essere competitivi e lottare per la #SerieB' -