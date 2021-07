Bilancio operativo primo semestre 2021 per la PolFer

Leggi su periodicodaily

(Di domenica 4 luglio 2021) . L’attività della Polizia di Stato nelle stazioni ferroviarie del Piemonte e della Valle d’Aosta Ildel Compartimento di Polizia Ferroviaria per il Piemonte e la Valle D’Aosta ha impiegato in sei mesi più di 7.000 pattuglie in attività di vigilanza appiedata in stazione e automontata