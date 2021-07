Wimbledon 2021: uno splendido Lorenzo Sonego si sbarazza in tre set di James Duckworth e vola agli ottavi (Di sabato 3 luglio 2021) Successo di qualità di Lorenzo Sonego che si impone meritatamente 6-3 6-4 6-4 nel match di terzo turno di Wimbledon 2021 sull’australiano James Duckworth. L’azzurro, autore oggi di una prestazione di altissimo livello, agli ottavi di finale affronterà il vincente della sfida tra Roger Federer e Cameron Norrie. Avvio di partita abbastanza equilibrato con entrambi i tennisti attenti al servizio e che prendono la necessaria confidenza con il campo (2-2). Il primo a trovare l’acuto è Sonego che sfrutta un passaggio a vuoto ... Leggi su oasport (Di sabato 3 luglio 2021) Successo di qualità diche si impone meritatamente 6-3 6-4 6-4 nel match di terzo turno disull’australiano. L’azzurro, autore oggi di una prestazione di altissimo livello,di finale affronterà il vincente della sfida tra Roger Federer e Cameron Norrie. Avvio di partita abbastanza equilibrato con entrambi i tennisti attenti al servizio e che prendono la necessaria confidenza con il campo (2-2). Il primo a trovare l’acuto èche sfrutta un passaggio a vuoto ...

