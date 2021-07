Vaccini e green pass falsi | sequestrati canali Telegram

(Di sabato 3 luglio 2021) Alcunirinviavano ad account reindirizzati su specifici spazi del dark web. In essi si vendevanoUna procedura infallibile che ha lucrato per mesi su quello che ormai è diventato un bene di primaria necessità: il vaccino. Infatti, gli osservatori hanno scoperto una rete nel dark web, formata da alcuni, che fornivaad un prezzo che oscillava tra i cento e i 130 €. Lo ha scoperto il Nucleo speciale ...

Advertising

repubblica : ?? Scoperto mercato nero della pandemia sul dark web, Gdf sequestra 10 canali Telegram: in vendita anche vaccini ant… - repubblica : Green pass falsi e vaccini venduti sul dark web: sequestrati 10 canali Telegram. 'Migliaia di potenziali clienti' - SkyTG24 : Vaccini e green pass falsi venduti online, sequestrati canali Telegram - lightmoon972 : RT @ultimenotizie: Vaccini e Green Pass falsi venduti nel dark web ad un prezzo che oscillava tra i cento e i 130 euro. Lo ha scoperto il N… - stop_fake_news_ : AGI - Fiale di vaccino anti Covid e falsi certificati vaccinali spacciati sul Dark web. I finanzieri del Nucleo spe… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini green

Migliaia di utenti della rete - anche a fronte di prezzi irragionevoli e rischi elevatissimi per la salute - si sono registrati sui canali illegali alla ricerca die "Pass", attratti ...ECONOMIA Operatori sanitari no - vax, partono le sospensioni PREVENZIONEpass con il vaccino ... MONDO Astrazeneca - Pfizer, mix difunziona. Studio su Nature:... No vax in Alto Adige, ...Nella fascia 12-19 anni mancano all’appello circa 13mila utenti. Buona adesione tra i 20-29enni. Un ricovero e un contagio ...Alcuni malintenzionati hanno messo in vendita sul Dark Web Green Pass e vaccini falsi. L'indagine ha portato anche al sequestro di alcuni canali Telegram.