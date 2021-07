Milano, sette quintali di droga sequestrati in autostrada (Di sabato 3 luglio 2021) sette quintali di hashish, del valore di circa tre milioni di euro sono stati sequestrati dalla polizia stradale di Milano giovedì mattina, all'alba. Il controllo, sulla Milano Ovest, alla barriera ... Leggi su leggo (Di sabato 3 luglio 2021)di hashish, del valore di circa tre milioni di euro sono statidalla polizia stradale digiovedì mattina, all'alba. Il controllo, sullaOvest, alla barriera ...

Ultime Notizie dalla rete : Milano sette Milano, sette quintali di droga sequestrati in autostrada Sette quintali di hashish, del valore di circa tre milioni di euro sono stati sequestrati dalla polizia stradale di Milano giovedì mattina, all'alba. Il controllo, sulla Milano Ovest, alla barriera ...

Incidenti stradali: tamponamento tra tir, 4 km coda su A1 Il tratto compreso tra Arezzo e Monte San Savino, in direzione Roma, dell'autostrada A1 Milano-Napoli, questa mattina è stato chiuso per oltre 2 ore a causa di un incidente tra tir all'altezza del km ...

